Брижит Макрон снимется в популярном сериале Netflix Брижит Макрон появится в эпизоде сериала «Эмили в Париже»

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брижит Макрон

Первая леди Франции Брижит Макрон была замечена на съемочной площадке сериала Netflix «Эмили в Париже», пишет Tatler. 70-летняя жена Эммануэля Макрона принимает участие в создании одного из эпизодов четвертого сезона популярной картины. Издание не уточняет, в какой роли Макарон появится в сериале.

Брижит, которая появилась на съемочной площадке в Париже в шикарном черном наряде, должна появиться в следующем эпизоде ​​драмы. Лили [Коллинз, исполнительница главной роли] ранее рассказала в интервью, что Брижит была «большой поклонницей» шоу, — пишет издание.

Хотя сериал «Эмили в Париже» вызвал критику за романтизированное изображение парижской жизни, он имел большой успех на платформе Netflix. Первый сезон посмотрели 58 млн человек за первый месяц, что сделало его одним из главных хитов «пандемии». Теперь в работе над сериалом часто привлекают приглашенных звезд, таких как Макрон.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона до своего 30-летия была мужчиной по имени Джон Майкл (Жан-Мишель). Она утверждает, что до смены пола у первой леди Франции было пять детей.

Оказалось, что Оуэнс опирается на публикацию, авторов которой признали виновными в клевете и оштрафовали. В 2022 году сам Жан-Мишель — реально существующий человек — присоединился к иску Брижит и троих ее детей.