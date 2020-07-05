Брежнева в прозрачном платье назвала «тренды лета»

https://static.news.ru/photo/80a83226-be83-11ea-91bf-fa163e074e61_660.jpg Вера Брежнева Фото: ververa/instagram.com

Певица Вера Брежнева рассказала о своём прозрачном платье, практически полностью состоящем из золотого бисера. В нём исполнительница предстала в клипе на песню «Вечериночка», в котором также снялся музыкант Дмитрий Монатик.

По словам, Брежневой бусинками, которыми покрыто платье, можно выложить цепочку длинной в километр. Наряд тяжёлый, но специальные конструкции не позволяют чувствовать его вес. Видео, на котором певица танцует в золотом наряде и дождевике, она выложила на своей странице в Instagram.

Тренды этого лета: потрясающее настроение, любимая музыка, друзья, @monatik_official и я в платье + зелёный дождевик. P.S: чтобы сразу чуть усмирить фантазию некоторых — я трезвая, наркотики не употребляю, но люблю жизнь и умею кайфовать в каждом моменте, — говорится в её сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Валерий Меладзе, женатый на певице Альбине Джанабаевой, рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с исполнительницей Верой Брежневой. Он отметил, что обе девушки, в разное время бывшие солистками группы «ВИА Гра», попали в коллектив абсолютно случайно. При этом оба случая повлекли за собой серьёзное продолжение.