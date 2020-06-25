Боня обрадовалась сломанному носу Собчак

https://static.news.ru/photo/a966e7be-0d73-11ea-a936-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Виктория Боня, узнав о том, что Ксения Собчак сломала нос, решила простить светскую львицу за все гадости, которые она ей сделала.

Бывшая участница «Дома-2» опубликовала в Instagram видеообращение, в котором пожелала скорейшего выздоровления знаменитой блондинке. Однако уже через несколько минут она начала критиковать внешность Собчак, предлагая ей свои секреты красоты.

Желаю Ксении скорейшего выздоровления, вот только что узнала, что она неудачно упала и сломала нос, — подчеркнула теледива, напомнив о карме.

Боня пригласила Собчак пройти её курс упражнений по омолаживанию лица. Она даже показала, как уберечь шею от старческих изменений.

Пусть, пока лежит и целует потолок. Это тоже очень хорошее упражнение, — отметила модель.

Подписчики высоко оценили подобные шутки в адрес экс-кандидата в президенты РФ.

О случившемся Собчак сообщила в Instagram 25 июня, продемонстрировав фото лица. Но подписчики телеведущей усомнились в том, что она могла получить травму носа в результате неудачного падения. По их мнению, на то, что звезда «Дома-2» утаила правду, указывают расплывшийся макияж и характер наложенной повязки, писал NEWS.ru.