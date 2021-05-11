«Большой список»: Анджелина Джоли пошутила о своём одиночестве

https://static.news.ru/photo/432e3642-b25d-11eb-a2b8-96000091f725_660.jpg Анджелина Джоли Фото: facebook.com/angelinajoliegoddess

Американская актриса Анджелина Джоли в интервью E! News пошутила на тему своего одиночества. В 2015 году она развелась в Брэдом Питтом.

После расставания с актёром звезда так и не завела новые отношения. Она призналась, что очень требовательна к мужчинам.

Наверно, у меня очень большой список «нет». Я уже давно одна, — посмеялась Джоли.

При этом тяжёлый развод вынудил её временно забросить карьеру режиссёра и вернуться к съёмкам в фильмах. Она пожертвовала любимым делом для того, чтобы больше времени проводить со своими шестью детьми. Актриса отметила, что все они очень способные и отличные ребята.

Конечно, когда ты просыпаешься, первая мысль, которая тебя посещает, это что нужно убедиться, что с ними всё в порядке — физически и ментально. Но, честно говоря, по-моему, несколько лет назад всё поменялось. Теперь они просыпаются и думают, что им нужно убедиться, что с их мамой всё хорошо, — поделилась актриса.

Джоли добавила, что ей очень повезло с детьми и вместе они образуют настоящую команду.

Ранее сообщалось, что бракоразводный процесс и суды об опеке Брэда Питта и Анджелины Джоли длятся уже пять лет. За это время обе стороны потратили по миллиону долларов, и конца процесса ещё не видно. Инсайдеры предполагают, что развод может продлиться ещё около шести лет.