Больные звезды: что случилось с Кудрявцевой, Пригожиным, Пахмутовой Сергей Лазарев заявил, что Лере Кудрявцевой «совсем плохо»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В последние дни произошел настоящий «звездопад»: за помощью врачей обратились телеведущая Лера Кудрявцева, продюсер Иосиф Пригожин, композитор Александра Пахмутова и певица Надежда Бабкина. Что с ними случилось, как они себя чувствуют, что пишут о здоровье артистов поклонники?

Чем заболела Лера Кудрявцева

Накануне стало известно, что телеведущую госпитализировали в Минске. Как сообщал Telegram-канал Baza, врачи диагностировали у Кудрявцевой пневмонию. По информации журналистов, диагноз подтвердился после проведения компьютерной томографии (КТ). Артистка жаловалась на сильную слабость и кашель.

После опубликованных в СМИ сообщений телеведущая выложила видео из больницы. Кудрявцева извинилась перед зрителями и показала, что лежит под капельницей.

Концертный директор артистки Табриз Шахиди в разговоре с NEWS.ru подтвердил факт госпитализации Кудрявцевой. По его словам, состояние телеведущей стабильное. Он рассказал, что звезда простудилась во время «Песни года», которая проходила 2 декабря в Москве. Он отметил, что на том мероприятии артистка простудилась и с тех пор недомогала.

Сегодня, 11 декабря, певец Сергей Лазарев в своих социальных сетях сообщил, что Кудрявцевой «совсем плохо».

«Но я буду вести [„Песню года“ в Минске] не один, у меня будет партнерша, а кто это, вы узнаете чуть позже. Пришлось сделать так, потому что Лере совсем плохо, температура. Лерка, выздоравливай!» — отметил исполнитель.

Шахиди 11 декабря сообщил, что Кудрявцеву выписали из больницы. По его словам, телеведущая уже вернулась в Москву.

«Она благополучно вернулась домой, прилетев на самолете около полудня из Минска. Чувствует себя намного лучше», — сказал Шахиди.

Что известно о здоровье Иосифа Пригожина

Вечером 10 декабря стало известно, что продюсер попал в больницу в Москве. Его ассистент Станислав Калинкин назвал госпитализацию внеплановой. Сам Пригожин рассказал, что врачи ставят ему капельницу и подозревают у него пневмонию.

Утром 11 декабря продюсер рассказал, что у него грипп А и воспаление легких. Пригожин рассказал, что мог простыть во время рабочей поездки в Белоруссию.

«Я прилетел из Минска и сразу заболел, я был на прямом эфире на „Факторе“, видимо, там меня продуло. [Диагноз] „грипп А и пневмония“. Два в одном. Неприятно, но что делать. Доктора у нас компетентные, врачи хорошие. Пока в больнице буду, не дома же», — рассказал продюсер.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Иосиф Пригожин

Правда ли, что Александру Пахмутову госпитализировали

СМИ пишут, что на днях композитора госпитализировали в одну из столичных больниц. Медики диагностировали у Пахмутовой заражение коронавирусной инфекцией. По информации Telegram-канала Mash, композитор находится в состоянии средней тяжести — COVID-19 дал осложнения.

«Лежит она в инфекционном отделении — с болью в горле, сухим кашлем и повышенной температурой. Также есть осложнения. Это проблемы с сердцем и сухой плеврит», — отмечается в сообщении.

Директор Культурного фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко опроверг информацию о выявлении коронавируса у артистки. По его словам, композитор лечится от простудного заболевания по назначению врача. Он отметил, что решение положить Пахмутову в больницу было принято для того, чтобы она находилась под наблюдением медиков, учитывая ее возраст.

«Мы решили положить ее в больницу, чтобы она была на всякий случай под наблюдением врачей и это быстрее прошло, потому что нужно учитывать еще и возраст», — сказал Малышко.

Кто еще из звезд заболел

9 декабря СМИ сообщили, что народная артистка России Надежда Бабкина упала в обморок на съемках в студии телеканала «Звезда». Журналисты называли две причины плохого самочувствия Бабкиной: духота и запись очень эмоциональной речи для участников российской военной операции на Украине. Съемочная группа сразу же вызвала бригаду скорой помощи, а также постаралась помочь артистке своими силами. Медики привели Бабкину в чувства и удалились. Госпитализация артистке не понадобилась — после завершения съемок она уехала домой.

Замхудрука Московского государственного академического театра «Русская песня» Сергей Рябов заявил, что артистке действительно стало нехорошо из-за волнения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Надежда Бабкина

Что говорят поклонники

Пользователи Сети не могли не отметить, что в последнее время многие звезды начали жаловаться на здоровье. В основном артистам желают скорейшего выздоровления и просят беречь себя.

«Это просто звездопад какой-то! За последнюю неделю [заболели] Антонов, Бабкина, Кудрявцева. Кого еще ждать? Так странно. За деньги здоровье не купишь», — написал один из пользователей в соцсетях.

«И ведь не глубокие старики. Молодые, красивые. Им бы жить и радоваться. Никого жизнь не щадит», — написала одна из поклонниц Кудрявцевой.

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