Больной раком телеведущий Беляев перенёс операцию

https://static.news.ru/photo/204ac96c-8ee4-11ea-8e4a-fa163e074e61_660.jpg Александр Беляев Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев, который уже несколько лет борется с раком, сообщил, что ему срочно потребовалось хирургическое лечение абсцесса.

Ранее появилась информация, что Беляев стал чувствовать себя хуже, отменил плановое обследование. Только сейчас ведущий признался, что у него было гнойное воспаление и ему была проведена операция.

К сожалению, на какой части не скажу, не для печати такие сведения. Я неделю провёл в больнице, сейчас со мной всё хорошо. Нахожусь дома, доктора рекомендовали больше лежать, — сказал он StarHit.

Он также добавил, что никаких новых операций и осмотров у него не намечается.

Ранее Беляев рассказал, что борьба с раком лёгких отнимает у него много сил. Все бытовые вопросы по дому взяла на себя его помощница. Не опускать руки ему помогает и любимая работа. Он по-прежнему ведёт прогноз погоды на канале НТВ. Правда лишь в некоторые дни и только на европейскую часть России. На все часовые пояса здоровье не позволяет.