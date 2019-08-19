https://static.news.ru/photo/90575eb4-c252-11e9-9543-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Режиссёр Константин Богомолов готов снять Ксению Собчак в своём фильме, если та захочет. Однако совместных творческих планов с телеведущей у него пока нет.

Если бы Ксения захотела, с удовольствием поработал бы с ней как с актрисой. На самом деле, считаю Ксению очень способным человеком. Она разносторонняя, талантливая и амбициозная. Думаю, у неё многое ещё впереди, — сообщил он в интервью ТАСС.

Богомолов в 1997 году окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в 2003 — ГИТИС. С июня 2019 года занимает пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной. В 2019 году Богомолов дебютировал в жанре многосерийного кино, выступив режиссером сериала «Содержанки».

В начале 2019 года Собчак рассталась со своим мужем актёром Максимом Виторганом, тогда же у неё начался роман с Богомоловым. Ранее News.ru писал, телеведущая выложила в своём Instagram видео, автором которого является её новый возлюбленный. Подписчики знаменитости раскритиковали операторские способности режиссёра.