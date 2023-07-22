Биография Децла: что он сделал для хип-хопа в свои годы Расскажем о жизни одного из первых российских рэперов, его музыкальной карьере и личной жизни

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Жизнь Децла

Кирилл Александрович Толмацкий — один из первых российских рэперов, добившийся коммерческой популярности. В этом, безусловно, помогли связи отца — грамотного продюсера. Но вскоре певец внезапно разорвал контракт и ушел с большой сцены, чтобы заниматься творчеством для души, а не для денег. Сегодня расскажем о биографии Децла, его творческой карьере, личной жизни и скоропостижной смерти.

Годы жизни Децла до начала карьеры

Децл родился 22 июля 1983 года. Он появился на свет в одном из родильных домов Москвы. Мать Ирина вспоминала, что роды были крайне сложными и могли закончиться фатально, но благодаря врачам ребенок выжил. Кирилл рос в обеспеченной семье, его отец Александр был успешным продюсером.

Мать будущего рэпера мечтала, чтобы сын пошел по дипломатической линии, поэтому в 12 лет отправила его учиться в Швейцарию. Там Кирилл впервые услышал хип-хоп у своего соседа по комнате — сына президента Замбии. Этот момент стал поворотным в биографии Децла. Мальчик настолько проникся этой музыкой и культурой, что приехал на каникулы в Москву уже с дредами и в широких джинсах.

Кирилл посещал практически все рэп-вечеринки столицы и активно занимался брейк-дансом. А однажды шокировал родителей, зачитав под быстрый бит стихи русского классика. Разглядев в сыне талант, Александр решил сделать его своим коммерческим проектом. В подарок на день рождения Децл получил съемку клипа «Слезы», который тут же стали крутить по МTV.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Биография Децла

Жизнь Децла в период популярности

С тех пор началась музыкальная биография Децла. Причина его популярности — это не только связи и деньги отца, но и безусловный талант парня. Все свои песни он писал сам. Мама начинающего рэпера была против такой карьеры, она хотела, чтобы сын получил более серьезную и практичную профессию. Но в то же время видела, насколько ему нравится музыка, и в конце концов смирилась.

В жизни Децла наступила волна популярности. Плотный гастрольный график заставлял его буквально спать в самолетах, выступая каждый день в новом городе. Мать Ирина, вспоминая тот период, говорит, что Александр как продюсер поступал правильно, а как отец — нет. Он превратил сына в свой проект и старался, чтобы он как можно больше снимался в различных программах на ТВ. Но Кирилл не хотел участвовать во второсортных шоу, поэтому между ними и начался конфликт.

Еще одним поводом для ссоры с отцом стал развод родителей. Александр встретил новую любовь — Анну, ровесницу семнадцатилетнего Кирилла, и решил уйти из семьи. Впоследствии эти отношения привели к свадьбе. На бракосочетание Децл не пришел.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Годы жизни Децла

Окончательно разорвать контракт с отцом Кирилл решил, когда устал от перешептываний за спиной. Большинство музыкантов и медийных личностей были уверены, что Децл стал популярен только благодаря влиятельному папе, а не собственному таланту.

Парень прекращает давать концерты и с головой погружается в творчество. В 2004 году выходит его первый самостоятельный альбом под новым псевдонимом — Le Truk. Композиции в нем более философские и осмысленные, имеющие мало общего с коммерчески успешными хитами Децла.

Без помощи лейбла альбомы уже не были такими успешными, но Кирилл выпускает еще четыре с небольшими интервалами. Новый псевдоним не прижился, и он снова решил стать Децлом. Тогда звукозаписывающая компания подала на него в суд, т. к. бренд «Децл» принадлежал ей. Кириллу пришлось приписать в конце твердый знак, чтобы избежать проблем с авторскими правами.

Личная жизнь Децла: жена и дети

Жена Децла Юлия Киселева родилась в 1983 году в Нижнем Новгороде. Девушка мечтала о карьере модели, поэтому решила перебраться в Москву. Карьера стремительно шла в гору, она участвовала в модных показах и фотосессиях. При этом Юлия не бросала увлечение рисованием: она писала картины и устраивала перформансы.

С Кириллом они познакомились в 2004 году в закрытом клубе. Неизвестно, были ли в планах Децла дети, но уже 17 июня 2005 года родился их сын с интересным тройным именем — Меркурий Антоний Иоанн. Однако дома его предпочитали называть просто Тони. Роды Кирилл принял сам.

По словам Юлии, Кирилл каждую свободную минуту стремился проводить с ребенком. Он очень не хотел повторять ошибок своего отца, чтобы сын не чувствовал себя брошенным. Тони всячески стремился быть похожим на папу и даже заплел дреды. В подростковом возрасте, уже после смерти Кирилла, Тони тоже занялся музыкой в стиле рэп под псевдонимом Juzeppe Junior. По официальным данным, больше у Децла детей нет.

Фото: Социальные сети Дети Децла

После выхода документалки «С закрытыми окнами» о жизни Кирилла Толмацкого Юлия выступила с резкой критикой картины. На этой почве у нее даже возник конфликт с режиссером Романом Супером. Александр, напротив, фильмом остался доволен.

Конец биографии Децла: смерть и ее причина

Музыкант скончался 3 февраля 2019 года в городе Ижевске. По официальным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. По словам родных и близких, ранее подобных проблем у певца не было.

Конспирологи тут же нашли в биографии и смерти Децла загадочные факты. В 2007 и 2015 годах в интервью Кирилл говорил об инсценировке собственной гибели в возрасте 35 лет, что впоследствии и произошло. Причем состоялось это именно в том городе, где проходили эти интервью. Однако родственники музыканта негативно относятся к этой теории.

После кончины музыканта жена Кирилла окончательно поссорилась со свекровью и вынуждена была съехать из квартиры. После чего последовала серия судов, на которых вдова доказывала свое право на наследство. Александр даже усомнился в том, что Тони — его родной внук. Юлии потребовалось сделать тест ДНК, чтобы доказать этот факт.

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