Билан сообщил о своем самочувствии после госпитализации Дима Билан сообщил, что с его здоровьем все нормально

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дима Билан

Российский певец Дима Билан на фоне сообщений о его госпитализации заявил в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что с его здоровьем все нормально. Он разместил видеообращение, в котором поблагодарил подписчиков за беспокойство.

Ребята, привет всем, спасибо за ваши пожелания и беспокойства. У меня идет все в плановом режиме, нормально, стабильно. Не переживаем, — отметил исполнитель.

Победитель Евровидения 2008 года ранее отменил ближайшие концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Сообщалось, что артист заболел и попал в больницу, а выступления перенесены на неопределенный срок. Новые даты концертов неизвестны, но организаторы рассказали, что приобретенные билеты будут действительны.

Диму Билана госпитализировали из-за острого бронхита. Сейчас он находится под наблюдением пульмонолога. У артиста из-за болезни возникли проблемы с голосом — он не может петь. Исполнитель рассчитывает выздороветь к съемкам финала шоу «Голос. Уже не дети», который состоится 20 октября. Все еще запланированы к проведению его следующие концерты: в Омске — на 30 октября, Новосибирске — на 1 ноября, Томске — на 2 ноября.