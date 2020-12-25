Билан рассказал о сложных отношениях с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/5cc0362e-4664-11eb-896c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Певец Дима Билан признался, что на самом деле у него сложились непростые отношения с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачёвой из-за того, что он не может представить себя ровней знаменитой певице.

В эфире YouTube-канала «ДаДа — НетНет» Дима Билан признался, что с детства является поклонником таланта Аллы Борисовны и из-за этого, став уже известным певцом, так и не смог отделаться от «синдрома ученика».

Например, с некоторыми артистами, которых я знаю с детства, мне сложно. Когда ты их встречаешь, тебе сразу кажется, что ты студент. Например, с Аллой Борисовной общаюсь, немного опустив глаза, — сказал Билан.

Он поведал, что однажды так ей и заявил: «Я не знаю, как с вами общаться, вы просто человек из космоса».

Более того, по неофициальной информации, когда Диму Билана ограбили злоумышленники, именно Примадонна предложила ему взаймы крупную сумму денег. Певец тогда отказался от этой услуги, но был безмерно благодарен Алле Пугачёвой.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Дима Билан наконец-то переехал из центра столицы в особняк в Серебряном Бору. Певец жаловался, что за ним всё время следят, сейчас же дома его соседей находятся за глухими высокими заборами.