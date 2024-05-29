Безрукова вступилась за Волочкову после обвинений Кудрявцевой в алкоголизме Актриса Безрукова отказалась осуждать Волочкову за обвинения в алкоголизме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Безрукова

Российская актриса Ирина Безрукова на светской премьере комедии «Непослушники» заявила корреспонденту NEWS.ru, что не хотела бы судить балерину Анастасию Волочкову. Телеведущая Лера Кудрявцева ранее обвинила последнюю в алкоголизме. По словам Безруковой, «монах не судит и не судим будет».

Мне кажется, это совершенно не такая особая история для богемы. Просто раньше это было более повально. Каждый человек сам решает, как ему жить свою жизнь, — подчеркнула актриса.

Безрукова также добавила, что совсем не употребляет алкоголь. Однако это не значит, отметила актриса, что все должны перестать выпивать бокал вина в компании с подругой.

Светская премьера «Непослушников» проходит 29 мая в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате. Здесь собрались исполнители главных ролей и создатели фильма, включая режиссера и автора сценария комедии Владимира Котта.

Балерина Анастасия Волочкова ранее объяснила светлую энергетику в своем подмосковном доме и других квартирах. Бывшая прима Большого театра отметила, раньше там никто не жил. Балерина верит, что это новая энергетика. В подмосковном доме бывший хозяин парился в бане. Однако Волочкова поменяла мебель в гостиной и спальне.