Безрукова рассказала о фильме Шипенко, в котором снялась Безрукова: осталась довольна работой с Шипенко на съемках нового фильма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Безрукова

Премьера фильма режиссера Клима Шипенко с рабочим названием «Декабрь» с участием актрисы Ирины Безруковой задержалась, но планируется в ближайшее время, рассказала Безрукова NEWS.ru на презентации, посвященной международному фестивалю «КиноБраво». По ее словам, она сыграла женщину, которая была очарована поэтом Сергеем Есениным.

Я играю одну женщину, которая соприкоснулась с поэтом. <...> Это поклонница. <...> В Есенина было влюблено полстраны, и где он ни появлялся, все женщины давали понять, что очень он нравится. Я не могу рассказывать, это будет спойлер, — сказала Безрукова.

Также знаменитость рассказала, что съемки длились очень долго, но тяжелых моментов не было. По словам Безруковой, съемочная группа была оснащенной. Она подчеркнула, что впервые столкнулась с такой командой и была удивлена, что работает одновременно порядка восьми камер. Актриса добавила, что осталась довольна работой с Шипенко.

Ранее Безрукова на светской премьере рассказала, что два дня назад пользовалась метро. В комментарии NEWS.ru артистка уточнила, что старается избегать в метрополитене часа пик, так как ей «некомфортно немножко».