«Без купальника?»: Настя Каменских заинтриговала Сеть снимком под водой

https://static.news.ru/photo/5a1b9aae-bc48-11ea-a21f-fa163e074e61_660.jpg Настя Каменских Фото: kamenskux/instagram.com

Певица Настя Каменских часто радует поклонников пикантными снимками. В этот раз исполнительница опубликовала фото в бассейне. Снимок получился очень необычным, на нём Каменских словно «русалочка» плывёт под водой. На ней совсем не видно купальника.

Отступление воды, — гласит подпись к снимку.

Звезда, по всей видимости, полностью обнажена. Пользователи оставили под снимком массу восторженных отзывов. Фанаты оценили длину ног певицы и соблазнительные изгибы её тела.

Как красиво. Ноги от ушей, — написал один из подписчиков.

На момент написания заметки фото оценили лайком более 73 тысяч пользователей.

38-летний Потап и 32-летняя Настя поженились в 2019 году после более 10 лет совместных выступлений. Пара опровергла слухи о свадьбе ради пиара, а Потап признался, что полюбил Каменских ещё во время своего прошлого брака.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Каменских удивила поклонников своим нижним бельём. Её кружевной полупрозрачный комплект, состоящий из корсета и трусиков, взбудоражил подписчиков в соцсети.