«Без купальника?»: Настя Каменских заинтриговала Сеть снимком под водой

Певица Настя Каменских часто радует поклонников пикантными снимками. В этот раз исполнительница опубликовала фото в бассейне. Снимок получился очень необычным, на нём Каменских словно «русалочка» плывёт под водой. На ней совсем не видно купальника.
Отступление воды, — гласит подпись к снимку.
Звезда, по всей видимости, полностью обнажена. Пользователи оставили под снимком массу восторженных отзывов. Фанаты оценили длину ног певицы и соблазнительные изгибы её тела.
Как красиво. Ноги от ушей, — написал один из подписчиков.
На момент написания заметки фото оценили лайком более 73 тысяч пользователей.
38-летний Потап и 32-летняя Настя поженились в 2019 году после более 10 лет совместных выступлений. Пара опровергла слухи о свадьбе ради пиара, а Потап признался, что полюбил Каменских ещё во время своего прошлого брака.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Каменских удивила поклонников своим нижним бельём. Её кружевной полупрозрачный комплект, состоящий из корсета и трусиков, взбудоражил подписчиков в соцсети.
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