«Берега попутала»: Волочкову осудили за видео с фейковым Путиным Поклонники назвали хамством новогодние ролики Волочковой с фейковым Путиным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поклонники балерины Анастасии Волочковой назвали хамством и бредом ее новогодние ролики с образом Владимира Путина, сгенерированным нейросетью. На видео в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка интересуется у фейкового президента, какой бы подарок на Новый год он хотел получить. И после того как тот отвечает: «Билет на «Щелкунчик», предлагает станцевать сама. Подписчики в комментариях задались вопросом, можно ли использовать изображение главы государства без его согласия, а также предположили, что такое не сойдет Волочковой с рук.

Кажется, Волочкова вообще берега попутала, это же надо. Это не смешно, убогая! Это просто тупое хамство! — возмутилась подписчица Ирина Горниченко.

Инна Болтик поделилась мнением, что Волочкова «пробила очередное дно». Наталья Стрелкова посоветовала балерине «не позорить президента». Пользовательница Анжелика Горбачева назвала артистку «богиней идиотизма».

Настя хочет, чтоб ее, как Ивлееву, все заметили! Имей приличие. Настя, остановись... И ты туда же... — выразила мнение Валентина Рычкова.

Ранее Волочкова заявила, что ее экс-бойфренд Сергей Кузнецов, умерший в СИЗО 28 ноября, перед смертью написал ей любовное послание. Артистка отметила, что тот хотел развестись с женой и вернуться к ней. Она считает, что трагедия произошла именно из-за безответной любви к ней.

Балерина подчеркнула, что с Кузнецовым ее связывал только отпуск на Мальдивах, но он оставил на аватарке в социальных сетях фотографию, которая была сделана во время этого отдыха. Волочкова считает, что тот не мог ее забыть, хоть они и прекратили общаться. По словам артистки, из-за этого жена Кузнецова сильно его ревновала и устраивала скандалы.