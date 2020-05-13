Башаров впервые поднял руку на жену, когда та была беременна

https://static.news.ru/photo/33732026-9532-11ea-aef7-fa163e074e61_660.jpg Марат Башаров Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Бывшая супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова заявила, что актёр впервые поднял на неё руку, когда она была на третьем месяце беременности.

Сначала всё было как в сказке. Не оскорблял, не обижал, и когда выпивал, держал себя в руках. Но после последней ситуации он даже не извинился. Я до последнего боролась за то, чтобы у моего ребёнка была полноценная семья и здоровый отец, — объяснила женщина в эфире программы «Прямой эфир».

По её словам, первая их ссора произошла в Германии. Супруг был в состоянии алкогольного опьянения и напал на неё без повода. Шевырковой удалось спрятаться в ванной, где сидела, пока артист не уснул.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Марат Башаров в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ раскрыл главную семейную тайну, которую он хранил всю свою жизнь. Когда Башарову было 12 лет, он случайно нашёл в доме документ, в котором были указаны его фамилия, имя и отчество — Марат Алимжанович Башаров.