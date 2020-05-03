Марат Башаров раскрыл главную семейную тайну

https://static.news.ru/photo/4e99f5ca-8d38-11ea-91f6-fa163e074e61_660.jpg Марат Башаров Фото: marabash1/instagram.com

Актёр Марат Башаров в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ раскрыл главную семейную тайну, которую он хранил всю свою жизнь.

Когда Башарову было двенадцать лет, он случайно нашёл в доме документ, в котором была указана его фамилия, имя и отчество — Марат Алимжанович Башаров. Это ситуация стало шоковой. Мальчик учился в школе под другой фамилией. Кроме того, он считал, что его отца звали Вафа. Артист слова матери.

Когда я была молодой, я влюбилась, и в меня влюбился один человек. Потом появился ты, и этот человек ушёл, больше не появлялся. А когда тебе было четыре года, я встретила другого мужчину, который тебя и воспитал, — сказал Башаров.

Он добавил, что не держит обиды на биологического отца.

Как ранее писал NEWS.ru, бывшая жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова сообщила, что слухи о её воссоединении с экс-супругом не являются достоверными.