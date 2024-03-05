Барановская ответила на вопрос, как искать супруга Телеведущая Барановская: никогда не знаешь, где встретишь свою любовь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Барановская

Телеведущая Юлия Барановская верит в то, что любовь — спонтанное чувство, целенаправленно искать вторую половинку бессмысленно. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на Национальной премии интернет-контента, она пожелала всем, кто еще не связал себя узами брака, сделать это, поскольку семья — основа государства.

Я искренне верю, что это происходит «в моменте». Никогда не знаешь, где встретишь своего супруга. На мой взгляд, это непредсказуемо. Любовь описать словами невозможно. Я желаю всем встретить свою любовь, чтобы следовать курсу нашей страны, ведь семья — основа государства, — заявила она.

Юлия Барановская была соведущей шоу «Чего хотят мужчины» на ТНТ, «Девчата» на «России 1» и «Бабий бунт» на Первом канале. Она участвовала в проекте «Ледниковый период» и выступала в качестве защитницы в программе «Модный приговор». С 2014 года Барановская ведет ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале вместе с Александром Гордоном.

После расставания с футболистом Андреем Аршавиным телеведущей приписывали романы с Вячеславом Манучаровым, Дмитрием Борисовым, Александром Гордоном, Кириллом Туриченко, Григорем Лепсом и другими. Она опровергла эту информацию. О своей личной жизни Барановская сейчас предпочитает не распространяться.