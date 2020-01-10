https://static.news.ru/photo/40c8a6b2-33ba-11ea-b680-fa163e074e61_660.jpg Алексей Лысенков Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Телеведущий и автор телепередачи «Сам себе режиссёр» Алексей Лысенков заявил о её закрытии.

Лысенков напомнил в видеообращении в Facebook, что шоу выходило в эфир в течение 28 лет.

Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человек я не то, что не могу, мне трудно его принять, — сказал телеведущий.

Лысенков поблагодарил всех, кто принимал участие в создании телешоу, а также выразил признательность авторам роликов, после чего показал первые 20 секунд первого выпуска программы.

Как писал NEWS.ru, политические ток-шоу «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» на канале «Россия 1» назвали самым популярным среди российских телезрителей.