Телеведущий и автор телепередачи «Сам себе режиссёр» Алексей Лысенков заявил о её закрытии.
Лысенков
Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человек я не то, что не могу, мне трудно его принять, — сказал телеведущий.
Лысенков поблагодарил всех, кто принимал участие в создании телешоу, а также выразил признательность авторам роликов, после чего показал первые 20 секунд первого выпуска программы.
Как писал NEWS.ru, политические ток-шоу «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» на канале «Россия 1» назвали самым популярным среди российских телезрителей.
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