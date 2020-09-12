Асмус потеряла голос накануне важной съёмки

https://static.news.ru/photo/6940122c-f554-11ea-870f-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Асмус сообщила о проблемах со здоровьем, которые возникли накануне важной съёмки. Актриса потеряла голос и признаётся, что ей больно даже шептать.

Накануне жена Гарика Харламова целый месяц была в командировке в Геленджике, где снималась в новом шоу вместе с Иваном Охлобыстиным и Тимуром Родригесом.

После возвращения с юга актриса с головой ушла в работу в театре Ермоловой. Там-то с ней и приключилась беда.

Голоса нет вообще! Больно даже шептать. Адски сорвала на ежедневных репетициях в театре. А завтра важная съёмка, где нет возможности переозвучить, — написала актриса в Instagram.

Асмус попросила подписчиков дать ей совет, как восстановить голос. Подписчики не замедлили с ответами: в комментариях уже появились народные рецепты, рекомендации лекарств и врачей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кристина Асмус опубликовала новое видео, в котором неплохо подшутила над поклонниками. Актриса признаётся, что устала от работы, терпеть не может жару и... сняла с себя парик, хотя публика ждала явно чего-то большего.