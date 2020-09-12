Асмус потеряла голос накануне важной съёмки

Голоса нет вообще! Больно даже шептать. Адски сорвала на ежедневных репетициях в театре. А завтра важная съёмка, где нет возможности переозвучить, — написала актриса в Instagram.
Асмус попросила подписчиков дать ей совет, как восстановить голос. Подписчики не замедлили с ответами: в комментариях уже появились народные рецепты, рекомендации лекарств и врачей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Кристина Асмус опубликовала новое видео, в котором неплохо подшутила над поклонниками. Актриса признаётся, что устала от работы, терпеть не может жару и... сняла с себя парик, хотя публика ждала явно чего-то большего.