Асмус развеселила поклонников «раздеванием» перед камерой

Кристина Асмус опубликовала новое видео, в котором неплохо подшутила над поклонниками. Актриса признаётся, что устала от работы, терпеть не может жару и... сняла с себя парик, хотя публика ждала явно чего-то большего.
К тому же небольшой ролик звезда «Интернов» подписала с большим обещанием:
Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!!!
Большинство посмеялись над шуткой актрисы. Но нашлись и такие, которые не скрывали своего разочарования. «У вас ус отклеился», «Чувство юмора у вас шикарное», обиженно написали поклонники.
Кристина Асмус действительно пережила непростой период: съёмки в Геленджике были настолько сложными, что у актрисы даже начались проблемы со здоровьем. А график был настолько плотным, что Асмус не смогла проводить дочку в первый класс, и это сделал папа — Гарик Харламов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Кристина Асмус опубликовала фото, на котором сидит в окружениитрёх своих сестёр. Это две старшие сестры актрисы Екатерина и Ольга, а также младшая Карина.
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