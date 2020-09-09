Асмус развеселила поклонников «раздеванием» перед камерой

https://static.news.ru/photo/ed51a1b8-f237-11ea-8d1c-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Асмус опубликовала новое видео, в котором неплохо подшутила над поклонниками. Актриса признаётся, что устала от работы, терпеть не может жару и... сняла с себя парик, хотя публика ждала явно чего-то большего.

К тому же небольшой ролик звезда «Интернов» подписала с большим обещанием:

Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!!!

Большинство посмеялись над шуткой актрисы. Но нашлись и такие, которые не скрывали своего разочарования. «У вас ус отклеился», «Чувство юмора у вас шикарное», обиженно написали поклонники.

Кристина Асмус действительно пережила непростой период: съёмки в Геленджике были настолько сложными, что у актрисы даже начались проблемы со здоровьем. А график был настолько плотным, что Асмус не смогла проводить дочку в первый класс, и это сделал папа — Гарик Харламов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кристина Асмус опубликовала фото, на котором сидит в окружениитрёх своих сестёр. Это две старшие сестры актрисы Екатерина и Ольга, а также младшая Карина.