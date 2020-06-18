Шоу-бизнес

Асмус поднялась с интернов до следователя

08:44, 18 июня 2020 12
Кристина Асмус Кристина Асмус Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Асмус примерила на себя новый образ в сериале «Герой по вызову». Она играет следователя Лизу Леонову.

О своей роли актриса рассказала в Instagram, снявшись при этом в форме с погонами. Жена Гарика Харламова призналась, что в таких проектах ей ещё участвовать не доводилось, а посему она очень довольна новым уникальным опытом.

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Бандитских сериалов я не смотрела, консультаций не было, как правильно открывать корочку, не знала. Я просто делала суровое следовательское лицо и старалась не сутулиться, — рассказала о своей актёрской игре Асмус, которая только недавно была в центре скандала с откровенной эротической сценой.

Поклонники поддержали актрису, осыпав её комплиментами. Они написали, что её «суровое лицо» выглядит в сериале милым. А также отметили, что играет на «легко и интересно».

Сама героиня «Интернов» призналась, что роль следователя стала для неё знаковой и одной из любимых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сериал по фильму «Текст» Клима Шипенко выйдет онлайн в августе 2020 года. Проект получил название «Текст. Реальность». Шипенко пообещал, что в шоу будет подробнее рассказана история героев артистов Ивана Янковского и Кристины Асмус.

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