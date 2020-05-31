Премьера сериала по фильму «Текст» состоится в Сети

Сериал по фильму «Текст» Клима Шипенко выйдет онлайн в августе 2020 года. Проект получил название «Текст.Реальность».
Шипенко рассказал, что в шоу будет подробнее рассказана история героев артистов Ивана Янковского и Кристины Асмус,
Тем, кто уже видел фильм, всё равно будет интересно смотреть сериал: даже те сцены, которые удались в фильме, в «Тексте. Реальность» будут сделаны иначе, — сказал кинематографист.
Проект будет состоять из пяти серий. Они выйдут на стриминговом сервисе START, писал NEWS.ru.
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