Антуан Арно показал фото со свадьбы с Натальей Водяновой

https://static.news.ru/photo/deae6c58-4d14-11eb-ac56-fa163e074e61_660.jpg Фото: eugeniagaravani/instagram.com

Бизнесмен Антуан Арно выложил в социальной сети фото со свадьбы с моделью Натальей Водяновой. Торжественное событие состоялось в конце 2020 года.

Арно сделал предложение Водяновой два года назад. Бизнесмен встал на одно колено и произнёс заветные слова на русском языке. Пара хотела устроить пышный праздник, однако планы нарушила пандемия COVID-19. Стоит отметить, что Водянова подарила своему мужу наследников Максима и Романа.

Подводя итоги 2020 года, Арно опубликовал редкие фото со свадьбы. Водянова предстала в молочном платье, в руках светская львица держала сдержанный букет из полевых цветов.

Что касается нас, то в разгар всего этого нам всё же удалось пожениться — короткий миг радости в этом непростом году, — написал Арно в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что российский певец Филипп Киркоров и продюсер Яна Рудковская дружат много лет. Исполнитель одним из первых поздравил светскую львицу с днём рождения. 2 января ей исполнилось 46 лет. Артист опубликовал в социальных сетях длинное поздравление и сопроводил его подборкой редких фотографий.

Музыкант попросил именинницу оставаться такой же «невероятно сильной и ранимой, изысканной и вечно молодой».