Антонов рассказал, какая диета помогла ему сбросить вес Певец Юрий Антонов смог сбросить вес благодаря диете из овощей и фруктов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Антонов

Певец Юрий Антонов рассказал, что сбросил вес благодаря меню, состоящему из овощей и фруктов. В разговоре с Пятым каналом артист подчеркнул, что такая диета потребовалась ему, чтобы снизить нагрузку на суставы и в целом чувствовать себя лучше. Певец признался, что сам покупает продукты на рынке.

Я просто, как вам сказать, на голодном пайке начал сидеть. Только начал еще. Фрукты, овощи. <...> Овощи на рынке покупаю. Когда молодой человек, он не думает о старости, о молодости. Он выпивает, хорошо закусывает. Все это потом отрыгнется, просто отрыгнется, — предупредил Антонов.

Певец также отметил, что отказался от мяса и спиртного, уменьшил порции еды и перешел на минеральную воду. При этом сам артист уверен, что главным залогом здоровья является жизнь за городом. Несколько лет назад он построил усадьбу в подмосковном поселке Грибово. По его словам, он вкладывает деньги в землю.

Деньги вкладываю. В землю. У меня лес, вы понимаете? 40 м высотой деревья. Лес, — рассказал Антонов.

Певец ранее пожаловался, что чуть не оглох во время выступления. Антонов признался, что все положительные впечатления о мероприятии были испорчены техническим персоналом. По его словам, те неожиданно включили почти оглушающий звук и не прислушались к просьбам исполнителя его убавить.