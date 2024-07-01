Анна Пересильд рассказала, кем восхищается в российском кинематографе Пересильд заявила, что восхищается Сергеем Буруновым

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Анна Пересильд

Актриса Анна Пересильд рассказала, что восхищается актером Сергеем Буруновым. Знаменитость рассказала, что ей понравилась его игра в сериале «Слово пацана», передает корреспондент NEWS.ru.

Мы в основном видели его в комедии, а здесь мы его увидели в тяжелой драме, для меня это открытие. У нас не было ни одной совместной сцены при съемках, я увидела это только когда выходили серии, была восхищена, — сказала звезда сериала «Слово пацана».

Ранее Пересильд рассказала, что столкнулась с хейтом после выхода картины «Нежность» с ее участием. Звезда сериала «Слово пацана» отметила, что ей неприятно читать подобные комментарии.

При этом Пересильд заявила, что старается различать обоснованную критику и хейт, который не стоит внимания, и пока что справляется с этой задачей. Артистка призналась, что очень избирательно относится к фильмам и сериалам, в которых снимается. По ее словам, иногда принятие решений идет сначала на уровне родителей — Юлии Пересильд и Алексея Учителя, как это было с проектом «Слово пацана».

До этого музыкальный критик Сергей Соседов назвал отвратительной игру Пересильд в сериале «Слово пацана». По мнению критика, персонаж Айгуль получился «картонным». Вместе с тем критик похвалил работу актера Рузиля Минекаева, который исполнил роль Марата.