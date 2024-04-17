Ангелина Загребина назвала двух актеров, с которыми хочет сняться в кино Загребина заявила, что хочет сняться в кино с Павлом Деревянко и Марион Котийяр

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Ангелина Загребина

Актриса Ангелина Загребина на премьере фильма «Почему ты?», в котором она исполнила главную роль, заявила журналистам, что хотела бы сняться в кино с Павлом Деревянко. Также, по словам артистки, ее кумиром является французская актриса Марион Котийяр, передает корреспондент NEWS.ru.

Я сейчас видела Павла Деревянко, и я к нему подошла и сказала, что он чудесный актер, один из лучших в российском кино. Наверное, с ним. Если говорить масштабно, то мой кумир — Марион Котийяр, навряд ли это случится, но вдруг, — сказала Загребина.

Ранее в Сети появился трейлер картины «Мужчина и женщина». В картине объединены семь историй, которые связаны между собой темой взаимоотношений мужчин и женщин. Владимир Котт выступил автором проекта и экранизировал собственный сборник рассказов.

В фильме зрители увидят известных актеров: Павла Деревянко («Беспринципные», «Брестская крепость», «Конец славы»), Ирину Пегову («Прогулка», «Пищеблок», «Казанова»), Степана Девонина («Алиса не может ждать»), Анну Котову («Полицейский с Рублевки», «Учителя», «И все-таки я люблю»), Кирилла Кяро («Нюхач», «Эпидемия», «Тот, кто читает мысли») и Ольгу Медынич («Вампиры средней полосы», «Мастодонт», «Волшебный участок»).