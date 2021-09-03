Анджелина Джоли призналась, что в браке с Брэдом Питтом боялась за детей

Голливудская актриса Анджелина Джоли утверждает, что опасалась за безопасность своих детей во время брака с Брэдом Питтом. В интервью The Guardian она призналась, что ей дался нелегко развод с супругом, но ей всё же пришлось принять это решение.

Я не из тех людей, которые принимают решения легкомысленно. Мне потребовалось немало усилий, чтобы расстаться с отцом моих детей, — сказала она журналистам.

У Джоли и Питта шестеро детей: Мэддокс (20 лет), Пакс (17 лет), Захара (16 лет), Шайло (15 лет), и 13-летние близнецы Вивьен и Нокс. За самого старшего сына актёры больше не судятся, потому что он совершеннолетний, но остальные пятеро до сих пор остаются причиной ожесточённого спора.

Джоли подала на развод в 2016 году. Она заявила, что её муж напал на их ребёнка — как раз старшего сына Мэддокса — в самолёте. Однако позднее с Питта все обвинения были сняты.

Джоди и Питт разведены официально уже несколько лет, но продолжают судиться за опеку над детьми. В мае 2021 году Брэду удалось добиться разрешения суда на совместную опеку с бывшей женой.