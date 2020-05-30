Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

Балерина Анастасия Волочкова решила показать своим поклонникам, в какой форме она находится.
Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой. Эта позиция называется релевелянт.
Стройность линий — это действительно результат физических балетных нагрузок, работы над собой, академизма. Обсуждать, осуждать, выливать ушаты грязи и судачить, конечно, легче, чем пойти и сделать так же, — написала звезда в Instagram, обращаясь к хейтерам.
По её словам, «бросатели грязи» должны помнить о том, что до адреса ничего не долетает. А вот они, испачкавшись, уже не смогут отмыться. Им даже антисептики не помогут.
Ранее NEWS.ru сообщал, что скандальный блогер Лена Миро отреагировала на советы балерины Анастасии Волочковой, касающиеся фитнеса и правильного питания. Девушка заметила, что таким звёздам лучше дальше спиваться, чем говорить о ЗОЖ.
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