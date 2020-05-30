Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

https://static.news.ru/photo/010d964e-2ffb-11ea-940a-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова решила показать своим поклонникам, в какой форме она находится.

Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой. Эта позиция называется релевелянт.

Стройность линий — это действительно результат физических балетных нагрузок, работы над собой, академизма. Обсуждать, осуждать, выливать ушаты грязи и судачить, конечно, легче, чем пойти и сделать так же, — написала звезда в Instagram, обращаясь к хейтерам.

По её словам, «бросатели грязи» должны помнить о том, что до адреса ничего не долетает. А вот они, испачкавшись, уже не смогут отмыться. Им даже антисептики не помогут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скандальный блогер Лена Миро отреагировала на советы балерины Анастасии Волочковой, касающиеся фитнеса и правильного питания. Девушка заметила, что таким звёздам лучше дальше спиваться, чем говорить о ЗОЖ.