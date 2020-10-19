Анастасия Шульженко показала фото поцелуя с Тарзаном

https://static.news.ru/photo/f2f971a8-123b-11eb-93e4-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шульженко Фото: instagram.com/anastasiya.shulzhenko

Актриса Анастасия Шульженко в своём Instagram обнародовала фотографию поцелуя с Сергеем Глушко, более известным как Тарзан. Девушка также пояснила, почему она рассказала о романе со стриптизёром.

По её словам, рассказать об отношениях она решилась на фоне публичных обвинений певицы Наташи Королёвой касательно кражи драгоценностей.

Как защитить себя? Тихо и мирно смириться с тем, что хотят на меня повесить? — написала Шульженко в социальной сети.

Скандал разразился после того, как Королёва вернулась из отпуска. Она рассказала, что после возвращения не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Одна из виновниц скандала Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста это не подтвердил.

Сама Королёва не считает изменой связь супруга. По словам артистки, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям, писал NEWS.ru.