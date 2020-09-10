Аллу Пугачёву вновь раскритиковали за злоупотребление пластикой

https://static.news.ru/photo/b754cba2-f3e6-11ea-862a-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поклонники бурно обсуждают внешность Аллы Пугачёвой после её появления на YouTube-шоу «Музыкалити». Одни восхищаются моложавой внешностью и стилем Примадонны, другие подозревают, что певица вновь легла под нож пластического хирурга.

«Как же прекрасна выглядит Алла Борисовна. Всем бы так в ее возрасте», написали одни поклонники. Другие отчитали Примадонну за то, что она испортила первозданную красоту, стала совсем непохожа на себя, а лицо её больше напоминает маску, пишет «Дни.ру».

«Алла Борисовна чем-то Аль Пачино что ли напоминает...», «Мне одному Алла Борисовна, напомнила Ведьму пустоши из „Ходячего замка“?», «На мой взгляд — сплошная маска, возле глаз только чутка человеческое живое заметно», раскритиковали Примадонну пользователи.

Однако, Пугачёва удивила поклонников не только внешностью, но и острым умом и здравыми рассуждениями. К тому же, у певицы оказалось отменное чувство юмора.

«Я удивлён тем, как „молодо“ рассуждает Алла Борисовна. И чувство юмора тоже хорошее, много уместных шуточек», «У меня болят щёки от смеха! Очень позитивный выпуск! Гуру самые-самые... уважаю и восхищаюсь! Давайте ещё таких выпусков!», — написали в откликах пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алла Пугачёва, в последнее время избегающая публичных мероприятий, приняла участие в шоу «Музыкалити» своего супруга Максима Галкина.