Слухи об алкоголизме, срыв спектакля, скандалы: куда пропала Кравченко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Татьяна Кравченко

Народная артистка России Татьяна Кравченко была звездой сериала «Сваты», однако в последнее время реже появляется в фильмах и на телевидении. Куда пропала актриса, где сейчас снимается?

Где сейчас Кравченко

Актриса играет в постановках Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». В 2023 году она снялась в сериале «Вика-ураган», в котором сыграла Генеральшу. Сюжет картины прост: девушка Вика попадает в женскую колонию, а когда возвращается из заключения, понимает — мир вокруг нее стал совсем другим: мама переоборудовала квартиру дочери в секс-шоп, супруг встречается с ее лучшей подругой, а сын Гриша — в специализированном интернате.

В 2024 году на экраны выйдет фильм «Бит и Байт 2: Адские каникулы». Партнером по площадке стал Константин Хабенский.

Страдает ли Кравченко алкоголизмом

В январе коллеги звезды «Сватов» обеспокоились внезапной пропажей актрисы и едва не поехали к ней домой, чтобы выбить дверь. Актриса должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге в рамках гастролей труппы, но в последний момент пропала и перестала выходить на связь. Позднее случившееся объяснили проблемами со здоровьем Кравченко.

Потом выяснилось, что артистка не хотела выступать на одной сцене с коллегой Станиславом Садальским. В комментарии MK.RU она объяснила, что испытывает неприязнь к актеру из-за того, что он обвинил Кравченко в алкоголизме.

«Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки», — подчеркивала артистка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актрисы Варвара Лаптева (Люба) и Татьяна Кравченко (Нина Петровна) (слева направо) в сцене из спектакля «Под одной крышей»

Как Кравченко относится к СВО

С ноября 2022 года актриса вместе с другими участниками труппы Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» регулярно участвует в спектаклях и творческих встречах в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского, где проходят лечение бойцы, получившие травмы в зоне СВО.

В январе 2023 года Кравченко в эфире программы «Судьба человека» рассказала о своей сестре, проживающей с семьей в Донецке. Актриса отметила, что часто созванивается со своими украинскими родственниками и тяжело воспринимает новости о происходящем в Донбассе.

«Звонила недавно старшей сестре по отцу, она плачет, недавно весь центр города разбомбили. Тяжело, говорит. Я ей предлагала приехать ко мне, у меня есть где пожить, она отказалась. А племянник мой работает врачом, тоже ни в какую. Говорит, мол, справимся», — рассказала Кравченко.

В «Ленкоме» заступились за актрису. Директор Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro назвал слухи о проблемах Кравченко с алкоголем «наглой ложью каких-то неудачников, которые просто завидуют».

Почему поссорились Кравченко и Кошмал

Артисты, исполнявшие роли членов семьи Будько — Ковалевых в сериале «Сваты», перестали общаться в прошлом году, после начала спецоперации.

Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая внучку Женю, разозлилась, что остальные участники съемок поддержали СВО. На вопрос, возьмет ли она трубку, если ей позвонит кто-то из российских коллег, она отвечала, что не хочет с ними разговаривать.

В январе Кравченко назвала Кошмал своим «личным врагом». Актриса совершенно не поняла, почему девушка обрушилась с критикой на российских коллег по площадке, с которыми у нее были дружеские отношения: например, Федор Добронравов отвез артистку в больницу, когда та заболела на съемках.

«Кто ей мозги промыл? Ничего не предвещало. Анна была спокойной, немногословной, мы все ее поддерживали. Она теперь мой личный враг, получается», — говорила Кравченко.

Фото: Студия Квартал-95 Анна Кошмал

Что известно о личной жизни Кравченко

В конце сентября 2023 года Кравченко рассказала в интервью с Борисом Корчевниковым, что была влюблена в Добронравова на съемках третьего сезона комедии «Сваты». Она отметила, что чувства были не взаимны, поскольку артист предан супруге Ирине, которую знает с детства.

«Я, конечно, зря это где-то ляпнула, и все это пошло, пошло. <...> А что? Мы же любим друг друга в кадре, у меня это перенеслось. <...> Слава богу, Федя, спасибо, что не пошел на поводу моих [желаний]. Поэтому в кадре нам не надо было играть мужа и жену. У нас все было. Была настоящая забота», — призналась Кравченко.

Она также рассказала, что рассталась со вторым мужем Дмитрием Гербачевским спустя шесть лет брака из-за аборта. По ее словам, он был не очень рад дочери Анне, а когда наступила вторая беременность, настоял на ее прерывании.

«Вот такой он человек, нет у него чувства отцовства. Руки стал распускать — это противно. Я уходила от него, убегала. Один раз выгнала его, он ушел. Даже боялась его. Больше он не пришел. И развелась», — призналась Кравченко.

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