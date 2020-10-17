Алексей Панин опубликовал фото с виляющей хвостом «любимой девушкой»

https://static.news.ru/photo/24225760-1186-11eb-bd5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: actor_ap/instagram.com

Известный российский актёр Алексей Панин опубликовал в своём Instagram фотографию, на которой он запечатлён с собакой за столом с едой. Артист оставил подпись, что на снимке изображён «завтрак с любимой девушкой».

Поклонники и недоброжелатели актёра оставили под постом в Instagram Панина множество комментариев — от просто саркастических до весьма неоднозначно намекающих на раздутый несколько лет назад в СМИ скандал с участием актёра.

Очень подходите друг другу, нашли хоть к старости лет, очень рады за Вас, — гласит один из комментариев.

Некоторые подписчики оценили чувство юмора Панина, которого ещё в 2016 году якобы заметили запечатлённым на пикантной фотографии с собакой.

Чувство юмора бесценно, — написал ещё один пользователь. Его поддержал другой поклонник, назвавший этот снимок и подпись у нему «троллингом 80-го уровня».

Как сообщал NEWS.ru, ранее актёр Алексей Панин развёлся со своей супругой Людмилой Григорьевой и в августе 2020 года сообщил, что получил вид на жительство в Испании. Перед этим актёр нелицеприятно отзывался о России, заявлял, что раскаивается в поддержке признания Крыма и считает, что 70% россиян являются закомплексованными и ущербными.

Медийная история о Панине и собаке появилась ещё задолго до этого — в 2016 году, когда на телеканале НТВ показали видео с обнажёнными мужчиной и женщиной, а также собакой. Сам актёр опроверг, что на этом видео изображён именно он.