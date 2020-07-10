Алекс Малиновский написал любовные стихи к новому треку Сергея Лазарева

https://static.news.ru/photo/446adec0-c2e4-11ea-8588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский популярный певец Сергей Лазарев выпустил новую песню под названием «Я не могу молчать», слова к которой написал его коллега по цеху Алекс Малиновский.

По словам исполнителя, эта песня станет главным хитом лета. Он подчеркнул, что «эта песня для всех влюблённых». А после этого в описании к композиции перечислил всех, кто над ней работал.

Музыка: Тимур Елчин. Слова: Александр Малиновский. Запись и сведение: Андрей Коноплев, — написал музыкант в Instagram.

Песня повествует о любви двух людей. О том, что одного из них чувство настолько переполняет, что он больше не может молчать, потому что хочет быть рядом со второй половинкой.

Я так хочу кричать, как я люблю/ Сильно лишь тебя — только тебя, — поётся в песне.

Поклонники давно считают, что у Лазарева роман с Малиновским. Мужчин часто видели вместе. Прошлое лето они провели в США, не показывая друг друга в своих социальных сетях. Однако их выдавали снимки, которые были сделаны в одинаковых местах.

Сейчас звёзды отдыхают вместе в Сочи. Артисты показывают друг друга в сторис Instagram. Рядом с ними заметили блондинку, которая похожа на Леру Кудрявцеву.

Как писал NEWS.ru, 9 июля Лазарев поздравил Малиновского с днём рождения. Молодые люди вместе отдыхают в Сочи. Алексу и его брату-близнецу Григорию исполнилось по 36 лет. По этому поводу они решили устроить вечеринку. На праздник пришли около 20 гостей.