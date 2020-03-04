Российский актёр и блогер Антон Лапенко стал героем нового выпуска шоу «вДудь» журналиста Юрия Дудя. Ролик опубликован на YouTube.
Лапенко во время интервью
Дудь также спросил у актёра о его личной жизни, и артист рассказал, что у него 15 родных братьев и сестёр.
Как писал NEWS.ru, Юрий Дудь опубликовал двухчасовой фильм, который рассказывает о различных аспектах заболевания ВИЧ. Он заявил, что его команда хочет изучать проблемы, про которые никто не хочет или просто стесняется говорить.
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