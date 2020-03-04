https://static.news.ru/photo/a0db9928-5df0-11ea-a3e2-fa163e074e61_660.jpg Антон Лапенко Фото: Антон Лапенко/facebook.com

Российский актёр и блогер Антон Лапенко стал героем нового выпуска шоу «вДудь» журналиста Юрия Дудя. Ролик опубликован на YouTube.

Лапенко во время интервью рассказал , как ему удалось приобрести известность, и поделился деталями создания некоторых скетчей.

Дудь также спросил у актёра о его личной жизни, и артист рассказал, что у него 15 родных братьев и сестёр.

Как писал NEWS.ru, Юрий Дудь опубликовал двухчасовой фильм, который рассказывает о различных аспектах заболевания ВИЧ. Он заявил, что его команда хочет изучать проблемы, про которые никто не хочет или просто стесняется говорить.