Актриса сериала «Интерны» Юлия Назаренко выгнала сына из дома

https://static.news.ru/photo/ab5dc3f2-13b8-11eb-a755-fa163e074e61_660.jpg Юлия Назаренко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Старший сын звезды сериала «Интерны» Юлии Назаренко в рамках шоу «Прямой эфир» заявил, что мать выгнала его из дома в возрасте 14 лет.

По словам молодого человека, Назаренко перестала с ним общаться и потребовала, чтобы он выписался из квартиры. Взамен актриса предлагает своему сыну поселиться в общежитии — она приобрела комнату и оформила её на себя.

Наследник Назаренко связывает странное поведение матери с деятельностью некой секты. Он утверждает, что артистка состоит в организации, члены которой считают божеством даму по имени София.

Информацию о секте также подтвердила актриса Светлана Пермякова, коллега Назаренко по сериалу. Она сообщила, что один раз присутствовала на собрании коллектива, однако не могла предположить, что это секта. Актриса также добавила, что в настоящее время Назаренко снимает квартиру со своим третьим мужем.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Кристина Асмус рассказала, что в её карьере была роль, за которую ей теперь стыдно.

Подписчик спросил у артистки, какую роль она никогда не согласилась бы сыграть. Она ответила, что такая роль у неё уже была, и сопроводила историю кадром из фильма Сарика Андреасяна «Что творят мужчины».