Актрису Оксану Коростышевскую заподозрили в нетрезвом вождении

https://static.news.ru/photo/5a99e320-1c45-11eb-b7a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ГИБДД вечером в субботу остановили автомобиль, за рулём которого находилась актриса театра и кино Оксана Коростышевская.

В автомобиле вместе с ней ехали дети, семейство возвращалось домой из киношколы, пишет StarHit.

Сотрудники правоохранительных органов попросили женщину выйти из машины, чтобы пройти медицинское освидетельствование, однако актриса отказалась проходить тесты на месте.

Еду по всем правилам, никого не трогаю. Когда я сказала, что никуда не пойду и не могу оставить детей, они сказали мне, что будут составлять какие-то бумажки. Я говорю: вы принесите, я дуну, плюну, только из машины не выйду. Не отпускают, что мне делать, почему, какие наркотики? — вспоминает артистка.

В итоге сотрудники ГИБДД составили протокол, в котором указали, что женщина не стала по их просьбе проходить медосвидетельствование, и направили документы в суд. Коростышевской пришлось сдать соответствующие анализы в диспансере, где у неё взяли на анализы кровь и слюну. О результатах её анализов пока неизвестно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в сентябре 2019 года актрису Наталью Бочкарёву задержали сотрудники ГИБДД, обнаружив при ней 0,6 грамма кокаина. Её дело в суд было передано в декабре 2019 года.