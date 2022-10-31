Актер Оскар Кучера призвал мобилизовать в зону СВО силовиков

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Оскар Кучера

Актер и телеведущий Оскар Кучера заявил, что призвать в рамках частичной мобилизации даже одну пятую часть от пяти миллионов российских силовиков было бы целесообразнее, чем простых людей, часть из которых практически не имеет отношения к армии, сообщает «КП-Екатеринбург». Артист отметил, что служащие силовых структур сдают нормативы каждую неделю и подготовлены лучше, чем обычные российские граждане. Более того, задача силовиков как раз и заключается в том, чтобы защищать страну, подчеркнул Кучера.

У нас пять миллионов силовиков. Ребят, ну миллион выдайте. Одну пятую. Людей, которые зарплату получают за то, что должны охранять покой Родины и каждую неделю сдают нормативы. Вот эти люди, которые в мирное время получают больше, нежели чем простое население, по идее и должны воевать. Они должны понимать, что в военное время могут понадобиться, — рассудил артист.

Актер отметил, что он патриот России и не собирается уезжать из страны, но добавил, что даже ему было бы страшно оказаться мобилизованным. Кучера отметил, что никогда не воевал и не является солдатом, а потому не знает, как мог бы с этим страхом справиться.

Оскар Кучера ранее выпустил видеоклип на новую песню «Верю!», посвященную российским военным, воюющим в зоне специальной военной операции России на Украине. По словам шоумена, у него, видимо, «накипело», поскольку ему небезразлично то, что происходит с его страной.

В сентябре глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил мобилизовать для участия в специальной военной операции половину сотрудников силовых ведомств. Это, как он указывает, сотрудники таких структур, как МЧС, ФСБ, прокуратура, СК, УФСИН, ФСО и других силовых ведомств. С ними Россия обладает мощными военными ресурсами, способными «снести любую западную армию», написал он в своём Telegram-канале.