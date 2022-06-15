Звезда «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» утонул под Петербургом Звезда «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» Жамаль утонул под Петербургом

Фото: kino-teatr.ru

Эль Уалиди Жамаль

Актер марокканского происхождения Эль Уалиди Жамаль, известный по ролям в детективных сериалах «Убойная сила» и «Бандитский Петербург», утонул в озере под Санкт-Петербургом. Как уточняет KP.RU, Жамаль поехал отдыхать на Лемболовское озеро в Ленобласти. С 11 июня актер перестал выходить на связь. Позже, 14 июня, администратор базы отдыха в деревне Грузино сообщил в полицию, что заметил в озере тело.

Прибывшие на место ЧП полицейские извлекли тело из воды, последующая проверка показала, что это гражданин Марокко Жамаль, постоянно проживавший в Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет скончался народный артист России, режиссёр Виктор Мережко. Зрителю он известен по фильму «Полtты во сне и наяву» с Олегом Янковским, за который Мережко в 1987 году получил Государственную премию СССР. Также Мережко написал множество сценариев к фильмам, сериалам, мультфильмам.