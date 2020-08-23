Айза Анохина опасается, что экс-супруг заберёт у неё сына

https://static.news.ru/photo/69d57486-e558-11ea-846a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/aizalovesam

Бизнесвумен, певица и телеведущая Айза Анохина опасается, что бывший её муж, сёрфер Дмитрий Анохин, отберёт у неё сына.

Об этом она написала в своём Instagram. Её брак с Дмитрием продлился пять лет. В это время у них родился сын Элвис, сейчас ему три года. Позже сёрфер попросил Айзу вернуть ему 12 млн рублей, которые он одолжил ей на открытие салона красоты. Анохина вернула ему деньги, и супруги развелись.

По словам Анохиной, она очень боится, что отец Элвиса заберёт у неё ребёнка.

Я больше всего на свете боюсь, что этого мальчика у меня заберут, мне сейчас так плохо. Потому что я совершенно не знаю, как быть, — написала она под фотографией мальчика.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Айза Анохина отдала старшего сына Сэма, которого родила от рэпера Гуфа, на воспитание его бабушке. Об этом она сама сообщила поклонникам после того, как те забеспокоились, что ребёнок практически перестал появляться в её Instagram. По её признанию, десятилетний Сэм не так сильно привязан к ней, как трёхлетний Элвис.