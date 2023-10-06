Адвокат Жорин рассказал, какое наказание ждет Лободу за подделку документов Адвокат Жорин: команду певицы Лободы могут обвинить в мошенничестве

Фото: Albert Koshelev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода может стать фигурантом уголовного дела, если композитор Олег Влади представит доказательства того, что она подделала его подпись, рассказал NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, пока нельзя утверждать, что команда артистки действительно пошла на это.

Я неоднократно видел, как в ходе судебного процесса, когда назначалась судебная экспертиза, устанавливалось, что подпись подлинная, и человек менял свои показания. Доказывать свою правоту Олег Влади будет в ходе судебного разбирательства, — отметил юрист.

Если суд установит, что факт подделки подписи действительно имел место, то Лободу и ее команду будет ждать ряд гражданско-правовых и уголовно-правовых последствий, добавил Жорин. В частности, следствие может квалифицировать их действия как мошенничество или подделку документов и возбудить в отношении них уголовное дело.

Ранее Влади обвинил Лободу и ее команду в подделке договора на права песни «К черту любовь». Композитор рассказал Telegram-каналу SHOT, что представители певицы показали ему контракт на украинском языке с якобы его подписью. При этом маэстро заявил, что не ставил ее, и пообещал решить этот вопрос через суд.

О том, что Влади подал в суд на Лободу, стало известно в конце января. Композитор просил взыскать с нее сумму 500 тысяч рублей за исполнение его песни «К черту любовь». Как пояснил адвокат Андрей Алешкин, если композитор выиграет дело, а Лобода не станет выплачивать компенсацию, судебные приставы смогут арестовать ее счета и имущество в России.