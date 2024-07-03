Адвокат Решетовой объяснил, зачем она подала заявление на врача Степанову Адвокат Жорин: Решетова хочет привлечь Степанову к уголовной ответственности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Решетова

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова подала заявление на психолога Веронику Степанову, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности, рассказал адвокат модели Сергей Жорин. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что она подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, которые не имели никакого отношения к действительности.

Решетова подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, не имеющих никакого отношения к действительности. Я действительно буду представлять ее интересы, и мы сегодня подали заявление о преступлении в Главное управление Министерства внутренних дел по городу Москве, Петровка 38. Просим провести проверку по поводу публикации Степановой и привлечь ее к уголовной ответственности за клевету, — пояснил Жорин.

По словам адвоката, распространенная Степановой информация не просто недостоверная, а носит порочащий характер. Как уточнил Жорин, психолог заранее знала, что ее высказывания неправдивы, но для популяризации своих аккаунтов в социальных сетях стала распространять слухи.

Что касается подачи заявления против Алсу, то по этому обстоятельству пока не уполномочен ничего сказать, — заключил адвокат.

Ранее появилась информация, что Решетова подала заявление в полицию на Степанову, которая известна своими скандальными разборами личностей. Психолог назвала модель девушкой с низким социальным статусом, которая работает в ОАЭ, а также встречается с супругом Алсу Яном Абрамовым.