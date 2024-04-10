Адвокат предположила, откуда появился слух о задержании Марии Шукшиной Вербицкая-Линник: слух о задержании Шукшиной мог появиться из-за нее самой

Появившийся на днях слух о задержании телеведущей и актрисы Марии Шукшиной мог родится из контента, который производит эта известная личность, заявила в интервью Teleprogramma.pro адвокат Юлия Вербицкая-Линник. Она не исключает, что сама артистка со своими заявлениями может провоцировать такие фейковые инфоповоды.

Она сама своеобразная. Мария Васильевна делает такие заявления периодически, что мы даже не знаем, как на них реагировать. Я не знаю, что было в этом случае, но очень часто источником такого шок-контента в отношении себя становится именно она, — говорит Вербицкая-Линник.

Вербицкая-Линник защищала права матери и сестры Марии Шукшиной в ходе судебных разбирательств по разделу имущества ушедшего из жизни режиссера Василия Шукшина. Она отметила, что Мария не отвечала матери и сестре, когда в соцсетях появилась информация о задержании ведущей. Позже сообщения не подтвердились.

Ранее Ольга Шукшина отказалась от комментариев по поводу суда с сестрой Марией Шукшиной, которая получила исключительные права на произведения их покойного отца Василия Шукшина. Ольга подала иск в Таганский районный суд в ноябре 2023 года с требованием оспорить договор о передаче исключительных прав, заключенный между Марией и Лидией Федосеевой-Шукшиной. Сейчас только старшая дочь может распоряжаться произведениями отца и зарабатывать на этом.