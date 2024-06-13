Адвокат объяснил, что помогло Инстасамке взыскать с Ярушина 2 млн рублей Адвокат Жорин: неявка ответчика помогла Инстасамке выиграть суд с Ярушиным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инстасамка (Дарья Зотеева)

Певице Инстасамке (настоящее имя — Дарья Зотеева) помогла выиграть суд с актером Стасом Ярушиным и взыскать с него 2 млн рублей неявка ответчика, считает адвокат Сергей Жорин. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что артист мог представить контраргументы и повлиять на размер компенсации.

Он мог представить контраргументы, повлиять на размер компенсации. Поскольку он не явился, суд вынес решение по тем материалам, которые находились в деле на момент принятия решения. Он может обжаловать решение, но непонятно, будет ли он это делать, — уточнил адвокат.

По словам эксперта, по закону можно взыскать от 10 тысяч до 5 млн рублей, но на практике в таких случаях чаще всего назначают выплату в размере от 15 до 50 тысяч рублей. Жорин предположил, что представители Инстасамки могли пойти по пути двойной компенсации. Он также посоветовал Ярушину попробовать обжаловать решение суда.

Я бы ему советовал попробовать. Сложно сказать, какие шансы у него, но они есть. Снизить размер компенсации более чем реально, — заключил Ярушин.

Инстасамка ранее выиграла суд у Ярушина за незаконное использование ее композиции в шоу «МузLoft» на YouTube. Суд обязал актера выплатить исполнительнице более 2 млн рублей из-за песни «За деньги да», которую по время программы исполнила певица Mia Boyka.