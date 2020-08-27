51-летняя Светлана Бондарчук восхитила снимком с Эгейского побережья

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51-летняя Светлана Бондарчук, которая сыграла свадьбу с бизнесменом Сергеем Харченко, показала, как проводит время в свадебном путешествии. Новоиспечённая супруга отдыхает в пятизвёздочном турецком отеле на побережье Эгейского моря и не перестаёт радовать подписчиков счастливыми кадрами.

На этот раз Бондарчук не постеснялась выложить фото без гламурной одежды и макияжа. На фото она предстала в ярко-зелёном купальнике, а её волосы скромно собраны в хвост.

Света, на вас очень приятно смотреть! Вы так изменились рядом с Сергеем! — комментируют подписчики.

Влюблённые выбрали для медового месяца Macakizi Hotel. По слухам, одна ночь в фешенебельной гостинице обходится им в среднем в 2 тысячи евро за ночь.

Супруги зарегистрировали свои отношения 15 августа в Гагаринском ЗАГСе Москвы. Молодожёны устроили пышное торжество, на которое были приглашены многие российские знаменитости. Так, среди прибывших гостей можно было заметить Ренату Литвинову с дочерью Ульяной, Матильду Шнурову, Екатерину Мцитуридзе, чету Юдашкиных и других звёзд.

После торжественной части в Гагаринском ЗАГСе, невеста и жених отправились в ресторан Sixty, расположенный в башне «Федерация». Примечательно, что за весь день Бондарчук сменила три платья — последнее было специально подобрано для вечеринки.

Известно, что Светлана Бондарчук прожила с режиссёром Фёдором Бондарчуком более 20 лет. В 2016 году пара развелась. После этого бизнесвумен начала встречаться с фотографом Сергеем Табуновым, а уже через какое-то время у неё завязался роман с Сергеем Харченко, писал NEWS.ru.