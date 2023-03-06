«19 лет в браке»: Пригожин раскрыл секрет семейного счастья с Валерией Продюсер Пригожин назвал взаимные уступки залогом семейного счастья

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия

Секрет семейного счастья заключается в способности уступать друг другу и учитывать интересы всех членов семьи, рассказал в беседе с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин, который в этом году отметит 20-летие отношений с супругой, певицей Валерией. По его словам, важно и необходимо считаться с мнением и мировоззрением не только партнера, но и детей.

Мы научились уступать друг другу и учитывать интересы всех членов семьи, в том числе интересы детей, каждый из которых является отдельной личностью. С их мнением тоже необходимо считаться, с их мировоззрением — новым, технологичным, современным, — сказал Пригожин.

Валерия в свою очередь отметила, что сохранить любовь в семье проще, если супруги обладают схожими увлечениями и взглядами на жизнь. Еще одним фактором долгого и крепкого брака она назвала схожее чувство юмора.

Ранее Пригожин рассказал, что семейный юбилей супружеская чета отметит непублично. При этом он напомнил, что у народной артистки России 17 апреля день рождения — ей исполнится 55 лет. Юбилей певица отметит большим концертом, который состоится 21 апреля в столичном «Крокус Сити Холле».