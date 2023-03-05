Стало известно, как Валерия отметит юбилей и 20 лет отношений с Пригожиным Валерия отметит 55-летие масштабным концертом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия

12 марта у народной артистки России Валерии семейный праздник — 20-летие отношений с мужем, музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным, а 17 апреля ей исполнится 55 лет. Супруг певицы в беседе с NEWS.ru рассказал, будут ли они отмечать юбилейные даты.

Сложный вопрос. Мы все — страна — находимся в непростой ситуации. Вроде бы, с одной стороны, жизнь не отменяли. Но с другой стороны, празднования, «красные дорожки» вызывают диссонанс с происходящим, — сказал Пригожин.

Он добавил, что для них с Валерией является одинаковым горем гибель как российских, так и украинских солдат.

Это все равно наши люди. Мы же против режима Украины, но не против людей Украины, — пояснил он.

Что касается праздничных мероприятий, то продюсер выразил надежду на то, что концерт, посвященный юбилею певицы, состоится при любой погоде. Он запланирован на 21 апреля и должен пройти в столичном «Крокус Сити Холле».

Такие концерты — событийные, масштабные, мы их делаем раз в пять лет. Что касается 20-летия отношений, то отметим не публично. В кругу семьи, близких и родных, в рамках сегодняшних обстоятельств, — заключил Пригожин.

Ранее Валерия рассказала, что сохранить любовь в семье проще, если супруги обладают схожими увлечениями и взглядами на жизнь. Еще одним фактором долгого и крепкого брака она назвала схожее чувство юмора.