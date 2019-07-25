https://static.news.ru/photo/24a144a4-949a-11e9-af80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» музыканта Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах мужу, актёру Максиму Виторгану.

На кадрах короткого ролика Собчак запечатлена в откровенном бикини голубого цвета. В определённый момент она смело поворачивается к объективу и демонстративно слегка оголяет свои ягодицы.

Ну, Серёжа, пора тебе в школу агрессивного стихосложения: надо выписать в столбик глаголы, в них — основа основ унижения, — подписала телеведущая свое видео, опубликовала в Instagram.

Кроме того, она не забыла упомянуть, что Шнуров является ведущим телешоу «Форт Боярд», в котором участвует оскорбленная им Виктория Боня. Собчак иронично заметила, что сначала музыкант незаслуженно поливает людей грязью, чтобы как можно сильнее унизить своими «стишками проституток и телеведущих», а потом любезно общается на камеру.

Поклонники экс-кандидата в президенты разделились на два лагеря: одних разочаровало увиденное, а другие же, наоборот, с юмором восприняли ролик, отметив смелость Собчак. Поклонники также выразили восхищение её отличной фигурой.

Ксюшенька не только красавица, но и большая умница. Так его, — поддержала теледиву подписчица.

Ранее News.ru писал о том, что Собчак вызвала Сергея Шнурова на стихотворную дуэль. Её реакция была вызвана шуткой музыканта о том, что самым интересным его соперником в стихотворных батлах со знаменитостями был Константин Богомолов. Режиссёр якобы писал тексты постов за Ксению Собчак.