https://static.news.ru/photo/ec901d34-ac85-11e9-b419-fa163e074e61_1024.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Телеведущая Ксения Собчак вызвала музыканта Сергея Шнурова на стихотворную дуэль. Её реакция была вызвана шуткой Шнурова о том, что самым интересным его соперником в стихотворных батлах со знаменитостями был Константин Богомолов. Режиссёр якобы писал тексты постов за Ксению Собчак.

Журналистов насмешило заявление Сергея Шнурова. Константин Богомолов — известный театральный режиссёр, филолог и эстет, знающий толк в поэзии. Это заявление, в принципе, могло говорить о высокой оценке Шнуровым поэтических виршей Ксении Собчак... Если бы не было явным намёком Шнурова на её роман с Константином Богомоловым. Когда журналисты на пресс-конференции закончили смеяться, Шнуров сказал, что ничего ничего серьёзного в этих псевдопоэтических сражениях он не видит.

Ксения Собчак не оставила это заявление без внимания и разразилась в своём блоге длинным бранным стихотворением в духе рэп-батлов, в которых принято деморализовать соперника, как следует смешав его с грязью.

«При всём моём к тебе уважении,

Ты не выдержал поражения.

Я с тебя реально смеюсь:

Тур стадионный, а прессы мало?

Шнуров вываливает фейк-ньюз

Про то, что Собчак стихов не писала!»

Это самые «приличные» отрывки из нового сочинения известной телеведущей, которая ещё недавно всерьёз баллотировалась в президенты России. В своём стихотворении Ксения демонстрирует знание и умение пользоваться самой брутальной лексикой. Однако правильного использования русского языка её поэзии недостаёт, благодаря чему можно сделать вывод, что рука Константина Богомолова здесь действительно не участвовала.

«Клянусь лабутенами и отчизной,

Что Богомолов мне никогда

Стихов не слагал. Ну, ни разу в жизни!»

«Серёга, ведь ты же со мною пил

Под рёв твоих песенок хулиганский,

Но здесь ты, родненький, поступил

По-свински, по-хамски, не по-пацански.

Прощаюсь. На баттл опять зову,

Я обеспечу и свет и саунд».

Ранее News.ru сообщал, что конфликт в стихотворной форме между журналисткой и артистом начался в конце 2018 года. Тогда Собчак в Instagram прокомментировала слухи о своём новом романе. На это отреагировал Шнуров, указавший в ответном посте на абсурдность ситуации.