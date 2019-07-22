Телеведущая Ксения Собчак вызвала музыканта Сергея Шнурова на стихотворную дуэль. Её реакция была вызвана шуткой Шнурова о том, что самым интересным его соперником в стихотворных батлах со знаменитостями был Константин Богомолов. Режиссёр якобы писал тексты постов за Ксению Собчак.
Журналистов насмешило заявление Сергея Шнурова. Константин Богомолов — известный театральный режиссёр, филолог и эстет, знающий толк в поэзии. Это заявление, в принципе, могло говорить о высокой оценке Шнуровым поэтических виршей Ксении Собчак... Если бы не было явным намёком Шнурова на её роман с Константином Богомоловым. Когда журналисты на пресс-конференции закончили смеяться, Шнуров сказал, что ничего ничего серьёзного в этих псевдопоэтических сражениях он не видит.
Ксения Собчак не оставила это заявление без внимания и разразилась в своём блоге длинным бранным стихотворением в духе рэп-батлов, в которых принято деморализовать соперника, как следует смешав его с грязью.
«При всём моём к тебе уважении,
Ты не выдержал поражения.
Я с тебя реально смеюсь:
Тур стадионный, а прессы мало?
Шнуров вываливает фейк-ньюз
Про то, что Собчак стихов не писала!»
Это самые «приличные» отрывки из нового сочинения известной телеведущей, которая ещё недавно всерьёз баллотировалась в президенты России. В своём стихотворении Ксения демонстрирует знание и умение пользоваться самой брутальной лексикой. Однако правильного использования русского языка её поэзии недостаёт, благодаря чему можно сделать вывод, что рука Константина Богомолова здесь действительно не участвовала.
«Клянусь лабутенами и отчизной,
Что Богомолов мне никогда
Стихов не слагал. Ну, ни разу в жизни!»
«Серёга, ведь ты же со мною пил
Под рёв твоих песенок хулиганский,
Но здесь ты, родненький, поступил
По-свински, по-хамски, не по-пацански.
Прощаюсь. На баттл опять зову,
Я обеспечу и свет и саунд».
Ранее News.ru сообщал, что конфликт в стихотворной форме между журналисткой и артистом начался в конце 2018 года. Тогда Собчак в Instagram прокомментировала слухи о своём новом романе. На это отреагировал Шнуров, указавший в ответном посте на абсурдность ситуации.