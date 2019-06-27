Анна Седакова (слева) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывшая солистка ВИА «Гры» Анна Седокова решила быть максимально откровенной со своими поклонниками и пожаловалась им на то, что её тело уже давно далеко от идеального.

По мнению артистки, виной тому стал целлюлит, который то там то здесь появляется на её теле. И что с этим поделать девушка не знает.

На своей странице в Instagram певица выложила своё «постельное» фото и не стесняясь в выражениях прокомментировала его тирадой, что отчаянно борется со сковавшими её тело, после рождения троих детей, изъянами.

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Вчера вечером, мне написала одна очень крутая девочка и супер артист со словами «Забей ты. Не читай , что пишут ! У тебя фигура моей мечты». Я, конечно, чуть не разревелась от счастья. Да и за 15 лет уже такого начиталась, но подойдя к зеркалу , чуть не разревелась опять. После рождения третьего ребёнка, я поправилась и если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательский на моих ногах появилась этот идиотский целлюлит. Да, я написала это слово. И мне было сложно сейчас. Словно сказать - Да, я Анна Седокова и я алкоголик )) Я помню, как ещё пару лет назад, мой бывший муж, написал мне - «Аня что с тобой такое , посмотри на себя». Мини я не ношу давно, потому что стесняюсь, но до безумия хочу. Так . Этот пост к чему сейчас. К тому, что мне надоело стесняться и я считаю , что так быть не должно. Все, что нас убивает , нужно менять. Итак, я начала серьезно заниматься вопросом и все как один специалисты заявили мне - это не жир , это вода. Ноги отекают и получается такая картина. Что делать ? Пить больше воды , но только до 6 вечера, чтобы ещё больше не отекать . Менять полностью питание и я очень горжусь собой, что вот, как уже неделю не ем разные хлеба и круассаны . Ночные пельмени после водки не считаются. Простите, сорвалась , у меня был стресс. Массажи !!! Одновременно на похудение и подтяжку !!! Это важно не забывать . Вчера в любимом @comfortzonespace мне подарили какой-то пластырь. Его нужно держать каждые 24 часа . Не понимаю, как это работает, но готова на все ! И самое важно - это зал и кардио в антицелюлитных штанах !!! Это самое важное ! Итак, я бегаю, теряю воду, хожу на массажи и не ем гадости . Что ещё ? Мне очень нужны союзники в этой жуткой борьбе . Есть Советы для вашей пышечки ?

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

После рождения третьего ребенка я поправилась. И если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательски на моих ногах появился этот идиотский целлюлит. Да, я написала это слово. И мне было сложно сейчас, — призналась Седокова.

Певица посетовала, что следит за объемом выпитой воды, ходит на массаж и тренируется в антицеллюлитных спортивных штанах. Однако всё попусту.

Однако подписчики Седоковой не поддержали её стенания. Практически все как один отметили, что у неё замечательная фигура, и попросили мать троих детей прекратить хандру и радоваться жизни.

Ранее бывшая коллега Анны Седоковой по цеху, певица Вера Брежнева опубликовала в Сети фотографию, показав восхитительную фигуру в дерзком мини-платье цвета «шампань», подчеркнувшем её идеальные формы, писал News.ru.

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