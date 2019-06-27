https://static.news.ru/photo/13cfd7fa-98d0-11e9-af10-fa163e074e61_1024.jpg Анна Седакова (слева) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывшая солистка ВИА «Гры» Анна Седокова решила быть максимально откровенной со своими поклонниками и пожаловалась им на то, что её тело уже давно далеко от идеального.

По мнению артистки, виной тому стал целлюлит, который то там то здесь появляется на её теле. И что с этим поделать девушка не знает.

На своей странице в Instagram певица выложила своё «постельное» фото и не стесняясь в выражениях прокомментировала его тирадой, что отчаянно борется со сковавшими её тело, после рождения троих детей, изъянами.

После рождения третьего ребенка я поправилась. И если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательски на моих ногах появился этот идиотский целлюлит. Да, я написала это слово. И мне было сложно сейчас, — призналась Седокова.

Певица посетовала, что следит за объемом выпитой воды, ходит на массаж и тренируется в антицеллюлитных спортивных штанах. Однако всё попусту.

Однако подписчики Седоковой не поддержали её стенания. Практически все как один отметили, что у неё замечательная фигура, и попросили мать троих детей прекратить хандру и радоваться жизни.