Новый клип российского певца Димы Билана на песню «Про белые розы» можно сравнить только с колхозом, потому что видео получилось неинтересным и «антихудожественным», заявил актёр театра и кино Станислав Садальский.
Это какой-то колхоз. Снимал человек, который никакого отношения к режиссуре не имеет, — цитирует URA.RU Садальского.
По его словам, этот клип не достоин таланта Билана. Однако он предположил, что певец, вероятно, хотел сделать прощальный ролик, как у артистки Людмилы Гурченко.
Как ранее писал News.ru, музыкальный продюсер Андрей Разин отказался судиться с поп-певцом Биланом из-за нового хита «Про белые розы».