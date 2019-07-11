https://static.news.ru/photo/72e18ddc-a3df-11e9-9e8c-fa163e074e61_1024.jpg Komsomolskaya pravda/Global Look Press Фото: Станислав Садальский

Новый клип российского певца Димы Билана на песню «Про белые розы» можно сравнить только с колхозом, потому что видео получилось неинтересным и «антихудожественным», заявил актёр театра и кино Станислав Садальский.

Это какой-то колхоз. Снимал человек, который никакого отношения к режиссуре не имеет, — цитирует URA. RU Садальского.

По его словам, этот клип не достоин таланта Билана. Однако он предположил, что певец, вероятно, хотел сделать прощальный ролик, как у артистки Людмилы Гурченко.

Как ранее писал News.ru, музыкальный продюсер Андрей Разин отказался судиться с поп-певцом Биланом из-за нового хита «Про белые розы».